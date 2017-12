Oggi a Roma la firma della convenzione per la riqualificazione delle stazioni

Lunedì 18 dicembre 2017: una data da ricordare per l’intera città di Varese. Tra poche ore a Roma verrà firmata la convenzione tra il Governo e il Comune che darà ufficialmente il via all’arrivo dei 18 milioni per la riqualificazione della zona stazioni di Varese, finanziamento previsto all’interno del Bando Periferie a cui il Comune aveva partecipato con il progetto dedicato proprio al comparto delle stazioni.

La convocazione è arrivata qualche giorno fa a Palazzo Estense e oggi alle ore 15.30 a Palazzo Chigi si svolgerà il momento ufficiale della firma della convenzione con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Paolo Gentiloni.

«È una giornata storica per la città di Varese, con oggi si dimostra ancora una volta la concretezza del Governo e l’attenzione per il nostro territorio e la città di Varese – dichiara il sindaco Galimberti che è in viaggio per Roma – Avevamo già ricevuto la bozza di convenzione nei giorni scorsi ma l’ufficializzazione della firma tra l’amministrazione e il Governo segna un passo storico per Varese. Da lunedì la città intera entrerà in una nuova fase che vedrà la riqualificazione di una importantissima area centrale di Varese. Finalmente potremo dare inizio ai lavori che la città attende da tanti anni cambiando radicalmente il volto di una zona per troppo tempo dimenticata e dando il via ad uno dei più grandi progetti di rigenerazione urbana che abbia interessato Varese negli ultimi anni. In questi mesi il progetto è andato avanti e siamo alla fase conclusiva, molto presto tutti i cittadini conosceranno come l’intera area cambierà, diventando finalmente una zona moderna, sicura e molto più verde».