Oggi si chiude la legislatura regionale

«Con l’approvazione della legge elettorale – che prevede la parità di genere l’alternanza uomo – donna con la doppia preferenza, le nostre liste avranno il 50% di candidati donne, quindi più e meglio della legge nazionale – si chiude di fatto la legislatura regionale».

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, durante il consueto brindisi con la stampa per gli auguri di Natale avvenuto ieri,mercoledì 20 dicembre. «Faremo – ha aggiunto – un’ultima riunione di giunta il 28 dicembre per alcune

questioni tecniche e da gennaio prenderà il via la campagna elettorale».

Che, per quanto mi riguarda, ha fatto sapere, «non sarà ‘fare’, ma ‘ho fatto’, perché abbiamo tante cose da dire sul lavoro realizzato in questi cinque anni. Siamo pronti per le nuove sfide che ci aspettano».