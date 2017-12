Oltre la paura del giudizio, il bello delle curve calendario 2018

Oltre la paura del giudizio, oltre ai limiti con cui ognuno deve confrontarsi, oltre agli atti di bullismo, oltre ogni singola storia umana, procede l’appuntamento del Calendario Beautiful Curvy 2018, giunto alla sua sesta edizione, per volontà della sua ideatrice, Barbara Christmann, con un passato consolidato nell’ambito moda e da sempre portavoce del mondo curvy.

Un progetto di respiro sociale, volto a catturare l’attenzione e sensibilizzare, stimolando ad andare oltre il corpo, che pur fungendo da mezzo di espressione e comunicazione contiene al suo interno molto di più. Un messaggio di positività ed un inno alla diversità, dove ognuna delle protagoniste è libera di esprimere ciò che è e come si sente con sé stessa, perché la bellezza non è nell’occhio di chi guarda, ma di chi si guarda.

Un invito, quindi, a non fermarsi davanti alle apparenze, a procedere oltre il pregiudizio che accomuna ogni essere umano, cercando di guardare secondo una prospettiva diversa, che non nega o limita la fisicità, ma la accoglie, scoprendo che esiste ben altro, così come dimostrano le 22 partecipanti della nuova edizione, vere e proprie ambasciatrici di una rivoluzione culturale in corso, ognuna con un proprio vissuto, spesso legato alla sofferenza, come un fil rouge che lega i loro racconti, ma anche l’energia oggettiva che le contraddistingue e quell’atteggiamento di libertà che non le imprigiona nel giudizio.

Positive, tenaci, determinate ed ironiche in tutta la loro morbidezza, quasi fosse proprio l’esperienza del dolore, più o meno profondo, ad averle temperate e fatte rinascere con un’idea chiara nella mente, che niente è impossibile, così come mettersi a nudo davanti all’obiettivo di Stefano Bidini, fotografo di moda che ha sempre appoggiato il progetto a partire dalla sua nascita.

Un’occasione per mostrarsi senza ritocchi, maschere o particolari artifizi, semplicemente per come si è, con le proprie forme e la propria età, andando contro uno stereotipo che lentamente sta lasciando il posto alla bellezza della diversità, perché la perfezione in natura non esiste e l’accettazione profonda parte proprio da qui, dalla diversità come elemento distintivo di originalità e bellezza. Una bellezza che parla di unicità, quella che differenzia ogni essere umano, che come tale ha il diritto di essere ed esistere proprio grazie alla sua specificità.

Un susseguirsi di scatti che mostrano la gioia e vitalità delle partecipanti, dai 20 ai 50 anni, provenienti da tutta Italia, dalla Miss Curvyssima 2017, alle sei vincitrici del programma televisivo su la La7d, Il Bello delle Curve, sino alle restanti protagoniste del nuovo calendario, donne comuni che hanno scelto di metterci anima, cuore e corpo, per veicolare, attraverso ogni singolo mese, la bellezza della varietà di ognuno, da tutelare e salvaguardare.

Un progetto di valore, quindi, che grazie alla costanza della sua ideatrice ed il suo sito Beautifulcurvy.com procede il cammino, ampliando l’interesse del pubblico ed incontrando il supporto di aziende moda che continuano a credere nell’iniziativa. Il Calendario Beautiful Curvy 2018 si conferma così uno strumento di comunicazione che quest’anno vedrà la sua presentazione attraverso la Mostra allo SpazioKappa 32, di Via Kramer 32 a Milano, con l’inaugurazione il 10 Gennaio 2018 che sarà visibile sino al 24 Gennaio, per veicolare un messaggio efficace e funzionale ad ampio raggio, che possa contribuire a stimolare, comprendere ed andare oltre, nel rispetto di un benessere che guarda alla capacità di sentirsi bene nel proprio corpo, qualsiasi esso sia, come punto centrale, elevando il livello e sganciando chiunque dal senso di inadeguatezza che la mancanza di accettazione inevitabilmente comporta.