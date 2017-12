Open day scuola di Buguggiate

Tempo di open day anche alla scuola di Buguggiate. La scuola apre le porte ad alunni e genitori per presentare l’offerta formativa, gli insegnanti, i laboratori e i progetti.

La scuola primaria “Carducci” di via Cavour aprirà le sue porte l’11 dicembre alle 18, la scuola secondaria “Don Franco Pozzi”, che si trova nello stesso plesso, quindi in via Cavour, il 18 dicembre alle 18.