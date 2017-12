Openjobmetis, abbonamenti natalizi e trasferta con il trust

La Openjobmetis di Attilio Caja si appresta a tornare in campo – domenica 3 a Pesaro – con l’intenzione di interrompere la breve ma fastidiosa striscia di due sconfitte consecutive che ha interrotto il buon momento precedente.

Intanto però, intorno alla squadra, si stanno sviluppando altre iniziative. Già detto e ripetuto del “cubo” (segnapunti e molto altro) che sta per essere installato al di sopra del rettangolo di gioco, ora è il momento di un abbonamento speciale in vista delle festività invernali.

Pallacanestro Varese ha infatti annunciato che da oggi sarà in vendita la cosiddetta Xmas Box, pacchetto con il quale si potrà assistere con un unico biglietto a tre partite di campionato ma anche un atteso spettacolo teatrale.

Le partite sono quelle interne contro Bologna (martedì 26 dicembre), Torino (domenica 14 gennaio) e Milano (lunedì 29 gennaio) mentre la rappresentazione è “A night in Kinshasa – Muhammad Ali vs George Foreman”, spettacolo di Federico Buffa che narra l’incontro di boxe più famoso della storia. Quest’ultimo evento è in programma al Teatro Openjobmetis di piazza Repubblica alle 21 di mercoledì 7 marzo.

L’offerta è valida fino a Natale ed è limitata a 200 abbonamenti; i prezzi interi vanno dai 60 euro di curva e galleria agli 85 della tribuna silver fino ai 110 della tribuna gold del PalA2a. Sono inoltre previsti sconti per under 18, per la fascia 18-24 e per gli over 65. La Xmas Box è disponibile solo online (QUI) o alle biglietterie del Teatro Openjobmetis.

A REGGIO CON IL TRUST

Prima delle gare post-natalizie ci sarà anche il match del prossimo sabato 16 dicembre a Reggio Emilia. Il trust dei tifosi “Il Basket Siamo Noi” organizza il pullman (aperto a tutti) in collaborazione con l’agenzia “Giuliani e Laudi”; il ritrovo è previsto per le 15 al palazzetto, la partenza avverrà alle 15,30 mentre l’arrivo nella città del Tricolore avverrà intorno alle 19. Palla a due alle 20,30, ritorno dopo la fine del match.

La partecipazione comprende viaggio e biglietto nel settore ospite del PalaBigi e costa 50 euro per i soci, 55 per i non soci e 45 per gli under 18. Per informazioni e prenotazioni si può contattare l’agenzia al numero 0332/231139 entro lunedì 11 dicembre.