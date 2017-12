Openjobmetis debutta al cinema con “Il Premio” di Alessandro Gassman

L’Agenzia per il Lavoro Openjobmetis SpA esordisce nel mondo del cinema nel film “Il Premio”, diretto da Alessandro Gassmann.

Openjobmetis per realizzare la sua prima operazione nel mondo del cinema ha scelto lo strumento del product placement, occasione perfetta per sostenere il cinema italiano e correre ancora una volta sul filo dei concetti del talento e del suo riconoscimento: una mission, quella del film, che sposa perfettamente quella del suo sponsor, Openjobmetis.

L’operazione ha consentito inoltre di sviluppare diverse attività di placement communication, attraverso il coinvolgimento delle oltre 120 filiali dell’Agenzia e la realizzazione di uno spot cobranding che verrà proiettato nei cinema nelle due settimane antecedenti la data di uscita del film.

«Siamo davvero entusiasti di essere entrati nel mondo della cinematografia italiana – ha dichiarato Rosario Rasizza, Amministratore Delegato di Openjobmetis SpA. Se c’è una cosa nella quale abbiamo sempre creduto sono i sogni e lavorare per veder riconosciuto un merito, un talento è nel nostro dna. Per questo la trama del film ci offre una grande occasione per affiancare il nostro brand a percorsi euristici, in grado di poter promuovere il messaggio che scoprire e scoprirsi nella propria bravura è sempre possibile, anche senza essere premi Nobel».

La commedia, interpretata da Gigi Proietti, Alessandro Gassmann, Rocco Papaleo, Anna Foglietta, Matilda De Angelis, Marco Zitelli e con la partecipazione di Andrea Jonasson e Erica Blanc, è prodotta da Fulvio e Federica Lucisano, ed è una produzione Italian International Film con Vision Distribution, nelle sale a partire dal 6 dicembre distribuita da Vision Distribution. Nel film Giovanni Passamonte (Gigi Proietti) ha avuto una vita esagerata: molte mogli e molti figli, ha scritto numerosi best seller di successo internazionale, e, nel frattempo, è diventato un uomo cinico ed egocentrico.

Quando gli comunicano che ha vinto il Premio Nobel per la Letteratura, per paura di volare, decide di partire in auto verso Stoccolma per andare a ritirare il premio insieme a Rinaldo (Rocco Papaleo), suo assistente da sempre. Al lungo viaggio in auto partecipano anche i due figli di Giovanni Passamonte, Oreste (Alessandro Gassmann), personal trainer, e Lucrezia (Anna Foglietta), blogger di successo. La strada da Roma a Stoccolma si trasformerà in un percorso denso di imprevisti in cui il gruppo incontrerà curiosi personaggi, ma si rivelerà per tutti un’occasione unica per affrontare dinamiche familiari insospettabili e conoscersi veramente.