Openjobmetis con le mani ghiacciate, Reggio Emilia ringrazia e vince

Dal nostro inviato – La trasferta resta un grande tabù per la Openjobmetis di Attilio Caja, battuta anche a Reggio Emilia contro un’avversaria in risalita ma non certo trascendentale ma capace di… fare canestro, un’arte che Varese pare avere dimenticato. Quasi impossibile vincere in trasferta con 66 punti segnati, impossibilissimo – passateci il termine – quando si tira con 2/15 dall’arco dei 3 punti, da dove cioè la Grissin Bon costruisce buona parte delle sue fortune, guidata da un cecchino come Markoishvili.

Peccato, perché – e Caja lo ha sottolineato nel dopo gara – Ferrero e compagni hanno interpretato bene la gara sul piano tattico: difesa molto spesso a zona, ritmi controllati, tentativo di sfondare laddove (in play e in guardia) Reggo non ha stopper di grande valore. Insomma, il cosiddetto “piano partita” è stato affrontato nel modo giusto e il parziale della prima metà di gara (35-34) rende bene la situazione che si è creata sul parquet emiliano.

Poi però i biancorossi hanno mostrato tutti i loro limiti al tiro – anche in uomini come Waller o Okoye, generalmente in grado di riempire il tabellino dall’arco – e nel contempo hanno iniziato a perdere fiducia anche in difesa. La raffica reggiana nel tiro pesante nel terzo periodo ha segnato un match mai veramente finito (Varese ha avuto anche la palla del -6 a 70” dalla fine) ma neppure mai veramente riaperto.

E al di là degli zero punti guadagnati in classifica e delle mani ghiacciate della squadra, diventa ancora più evidente un altro problema in seno alla squadra. La gestione di Damian Hollis. L’ala ha giocato i primi 3′ di partita e poi è restato a guardare – sconsolato e in tuta – per tutto il resto della serata a causa di una scelta tecnica di Caja. I due, è chiaro, non possono convivere, e allora ripetiamo la domanda già fatta settimana scorsa: Varese può permettersi di tenere Hollis, tanto dal punto di vista tecnico quanto da quello monetario? La risposta – di Caja – a questo punto è “no”. Quindi è necessario agire.

GRISSIN BON REGGIO E. – OPENJOBMETIS VARESE 76-66 (14-15, 35-34; 60-51)

REGGIO E.: C. Wright 3 (0-2, 1-3), Della Valle 14 (2-6, 1-5), Markoishvili 20 (1-2, 6-10), J. Wright 4 (2-8), Reynolds 2 (0-3); Mussini 5 (1-1, 1-3), Candi 8 (1-1, 2-6), White 17 (4-8, 1-1), De Vico 3 (1-3 da 3). Ne: Bonacini. All. Menetti.

VARESE: Wells 14 (5-10, 0-1), Waller 11 (4-7, 1-6), Okoye 8 (2-9, 0-3), Hollis (0-1), Cain 6 (1-1); Avramovic 10 (3-4, 0-1), Pelle 4 (2-4), Natali (0-1), Tambone 4 (2-2, 0-1), Ferrero 9 (3-3, 1-3). Ne: Bergamaschi, Seck. All. Caja.

ARBITRI: Lanzarini, Attard, Belfiore.

NOTE. Da 2: R 11-31, V 22-42. Da 3: R 13-31, V 2-15. Tl: R 15-18, V 16-18. Rimbalzi: R 35 (10 off., J. Wright 7), V 35 (6 off., Cain 6). Assist: R 19 (4 con 3), V 12 (Wells 7). Perse: R 10 (Della Valle 6), V 14 (Wells 3). Recuperate: R 7 (J. White 3), V 4 (Waller 2). Usc. 5 falli: nessuno. F. antisportivo: Ferrero. F. tecnico: Menetti. Spettatori: 3.994. Incasso: 66.473 euro.