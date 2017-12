Openjobmetis punita in volata: la rimonta si ferma sulla sirena

Sconfitta dura da digerire per la Openjobmetis, al terzo KO consecutivo. Dura da digerire per come è andato il finale ma pure per come la squadra di Caja ha giocato per oltre due periodi, lunghi minuti in cui Pesaro ha messo tanto fieno in cascina tornato buono per il finale.

Una volata che Varese ha lanciato da lontano con Wells e Okoye e che poteva dare una gran svolta a questo scorcio di stagione, speranza spentasi sul più bello a causa di un canestro assurdo e pazzesco di Moore (da 3, raddoppiato dalla difesa, fuori ritmo e – forse – dopo un’infrazione di passi) che non ha lasciato spazio per una replica, salvo un tiro di Ferrero dal centro ma comunque molto difficile. La Openjobmetis resta così a quota 6 in una classifica che in coda è ormai cortissima e che ora inizia davvero a preoccupare. Proprio conoscendo quale deve essere l’obiettivo stagionale – la salvezza, possibilmente alla 29a giornata – però, Waller e compagni (citiamo il peggiore in campo, non a caso) non possono permettersi di approcciare in questo modo partite così delicate. (Foto: Victoria Libertas Pesaro)

Varese ha sbagliato tantissimo in attacco, specie nel tiro pesante (1 su 11 nei primi 20′, concetto che Caja sottolineerà più volte in sala stampa) ma ha anche concesso palloni-omaggio a Pesaro e troppi rimbalzi d’attacco, ben 15 ai marchigiani. E proprio in quest’ultima voce statistica va letta un’altra causa della sconfitta, perché negli ultimissimi minuti Omogbo e Mika sotto i tabelloni lombardi hanno raccattato palloni preziosissimi per la squadra di casa, ormai sterile dal perimetro. E sempre in quei minuti concitati non sono mancati alcuni fischi molto dubbi, su tutti quello del quinto fallo di Okoye (mano su palla piena a fermare Mika) che grida vendetta. Caja lo ha fatto capire nel dopo gara, e non a torto, però – lo ripetiamo – la Openjobmetis l’ha persa soprattutto altrove. E per quei primi, sciagurati 25′, gli arbitri non c’entrano nulla.

Ora arriva una settimana di passione: domenica 10 dicembre – leggero anticipo: ore 17 – al rinnovato PalA2a dotato di nuovo cubo arriverà un’altra iscritta alla lotta per non retrocedere, la Betaland Capo d’Orlando. Con in campo Eric Maynor (17 punti, 5/8 da 3 nell’esordio vincente su Trento) di fronte a un Wells che a Pesaro prima si è fatto odiare e poi si è riscattato. Incrocio da brividi.

PESARO – OPENJOBMETIS VARESE 74-71 (22-15, 40-27; 56-46)

PESARO: Moore 22 (1-3, 6-12), Bertone 6 (3-7, 0-3), Ceron 8 (1-2, 2-4), Omogbo 14 (3-5, 1-6), Mika 11 (3-8); Ancellotti 3 (1-3, 0-1), Kuksiks 6 (2-7 da 3), Monaldi 4 (2-3, 0-1). Ne: Crescenzi, Bocconcelli, Serpilli, Moretti. All. Leka.

VARESE: Wells 13 (6-10, 0-2), Waller 7 (2-6, 1-7), Okoye 22 (3-7, 4-9), Ferrero 5 (2-4, 0-2), Pelle 4 (1-2); Avramovic 9 (2-5, 1-2), Natali, Tambone 4 (2-4), Cain, Hollis 7 (2-3, 1-4). Ne: Bergamaschi, Seck. All. Caja.

ARBITRI: Weidmann, Paglialunga, Boninsegna.

NOTE. Da 2: P 14-34, V 20-41. Da 3: 11-34, V 7-26. Tl: P 13-18, V 10-11. Rimbalzi: P 39 (15 off., Mika 12), V 38 (12 off., Okoye 8). Assist: P 9 (Bertone 4), V 8 (Wells 4). Perse: P 7 (Moore 2), V 9 (Ferrero, Avramovic 2). Recuperate: P 6 (6 con 1), V 4 (4 con 1). Usc. 5 falli: Okoye.