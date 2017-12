Openjobmetis, una trasferta che vale doppio

Terminata la pausa per le partite internazionali (ottimo 2 su 2 dell’Italia di Sacchetti, all’esordio nelle qualificazioni mondiali) riparte il campionato di Serie A, con un bel novero di nuovi giocatori e con una classifica ben definita ma solo per le parti alte. Se infatti le prime del lotto hanno preso un po’ di vantaggio, con davanti a tutti la sorpresissima Brescia, da metà graduatoria in giù non ci sono ancora gerarchie definite: tra il salire in zona playoff e languire in “zona rossa” la differenza è minima.

Nel gruppone impegnato in queste questioni c’è anche la Openjobmetis Varese, prima “in gas” con le vittorie su Pistoia e Trento e poi tornata a faticare a causa dei ko ad Avellino e – in casa – contro Sassari. Nel primo match dicembrino però gli uomini di Attilio Caja hanno davanti a sé una partita che vale doppio: i biancorossi vanno infatti a Pesaro (domenica 3, ore 18,15) alla ricerca di due punti che possono da un lato rilanciare Ferrero e compagni, dall’altro scavare un margine molto utile contro una delle formazioni in predicato di giocarsi la salvezza fino a primavera inoltrata.

Chiaro però che la duplice valenza dello scontro dell’Adriatic Arena è tale anche per la Vuelle, squadra che da anni è destinata alla retrocessione – secondo i pronostici precampionato – e che puntualmente riesce, di volta in volta, a purgare qualche altra avversaria. Pesaro, pur balbettando nella prima parte di stagione, ha comunque messo in tasca due vittorie con Reggio Emilia e Brindisi e ha appena fatto fronte a un “buco” nella rosa ingaggiando l’ex varesino Rihards Kuksiks.

Il lettone, per caratteristiche sportive, può essere una pedina importante nello scacchiere di Spiro Leka: ha l’esperienza (anche internazionale) che manca in un complesso piuttosto giovane e una mano molto calda nel tiro pesante, innesto fondamentale in un quintetto che in otto giornate viaggia con una percentuale del 26,4% (Varese non brilla ma si attesta almeno al 30,9%).

La differenza a favore della Openjobmetis potrebbe arrivare dal fatto che il gruppo di Caja appare più profondo e “rodato” rispetto ai marchigiani: proprio sull’affidabilità dei propri meccanismi, il coach di Pavia aveva costruito le partite poi vinte ma anche quelle (Milano, Avellino) perse in volata.

Certo però, Varese dovrà trovare risposte utili da tutti in fase offensiva, per strappare la prima vittoria esterna. I troppi passaggi a vuoto con palla in mano sono costati carissimi, ad esempio, contro Sassari: la OJM dovrà quindi trovare maggiori soluzioni ad alta percentuale (magari alimentando a dovere Pelle sotto canestro, anche se l’antiguano avrà in Omogbo una specie di alter ego) o sfruttare azioni in campo aperto con i vari Okoye e Waller. A difesa schierata invece, è necessario che Wells riprenda in mano la regia, soprattutto contro Moore che è l’uomo più in vista dei pesaresi: il play americano è chiamato a una scossa, senza la quale per Varese tutto diventa più difficile.

#DIRETTAVN

