Operazione “Check and ride”: due giorni di maxi controlli sulle strade

Continua incessante, in occasione delle festività natalizie, il lavoro della Polizia di Stato di Varese, che oltre a rafforzare i servizi di controllo del territorio nei centri cittadini di Varese, Busto Arsizio e Gallarate, ha intensificato l’attività anche nei principali luoghi di aggregazione nei pressi delle vie di accesso ai centri cittadini ed areee adiacenti agli scali ferroviari, aerei, nonché in quelle antistanti alle stazioni delle linee di trasporto pubblico locale (autolinee urbane ed extraurbane). Un lavoro effettuato anche attraverso la predisposizione di posti di controllo e verifiche di persone e merci, in ottemperanza alle disposizioni della Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento di Pubblica Sicurezza con una Operazione ad alto impatto denominata “Check and ride”.

L’ attività si è svolta nelle giornate del 19 e 20 dicembre, coinvolgendo tutti gli uomini della Polizia di Stato della provincia di Varese, unitamente al personale del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia di Milano.

Questi i risultati:

Automezzi controllati: n. 30;

Persone controllate: n. 291, di cui Italiani n. 115 e stranieri n.176, con precedenti di polizia n. 60; Persone denunciate: n. 2;

Stazioni controllate: n. 5;

Contravvenzioni al Codice della Strada n. 1.

Nelle due giornate di cui in premessa sono stati utilizzati n. 42 veicoli e n. 84 operatori.

L’attività di prevenzione e repressione dei reati prosegue tuttavia in maniera costante ed intensa soprattutto in questo particolare periodo dell’anno. Negli ultimi giorni infatti sono stati tratti in arresto dalla Squadra Volante due cittadini italiani per resistenza, minaccia e lesioni a Pubblico Ufficiale. Processati per direttissima nella mattina di martedì sono stati sottoposti all’obbligo di firma giornaliera.