Ordinanza sospesa dal Tar, “stupore e rammarico”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Movimento Nazionale per la Sovranità, sulla sospensione (da parte del Tar della Lombardia) dell’ordinanza del sindaco che imponeva nuove regole ai gestori dei Centri di Accoglienza Straordinaria. L’ordinanza era stata impugnata dalla Prefettura di Varese



Il Movimento Nazionale Coordinamento di Gallarate esprime stupore e rammarico per la decisione del TAR di sospendere, in attesa di giudizio, l’ordinanza del 18 agosto scorso emanata dal Sindaco Andrea Cassani. Proprio la misura sospensiva non è chiara su un’ordinanza che di suo adotta solo misure conservative.

Inoltre la decisione di Prefettura e Ministero degli Interni di adire contro il suddetto provvedimento lascia sottintendere la volontà di quest’ultimi di concedere la possibilità di apertura di nuovi CAS all’interno della città di Gallarate. Torna alla mente lo stabile di Sciarè di proprietà della società KB detentrice di diversi centri sulla provincia di Varese.

Eppure gli ultimi avvenimenti, che hanno visto l’arresto di immigrati arrivati a Gallarate come richiedenti asilo, confermano i nostri timori. Vi è un problema sicurezza legato a doppio filo con l’immigrazione clandestina. Da qui nasce l’esigenza di conoscere il numero di richiedenti, la loro nazionalità e relativi precedenti nei paesi di origine.

Chi si sottrae a queste richieste ha molto da nascondere.

Prefettura e KB hanno riempito la nostra città di immigrati che, una volta espulsi dalla struttura diventano delinquenti o spacciatori.

Vi è una questione sicurezza che non può essere più ignorata.

Nonostante il lavoro puntuale e incessante delle forze dell’ordine operanti sul territorio, a cui va il nostro plauso, puntualmente i soggetti arrestati dopo poco tempo vengono rimessi in libertà anche grazie ad associazioni che tutelano gli immigrati dal punto di vista legale.

Stefano Romano

Coordinatore Cittadino

Movimento Nazionale per la Sovranità- Gallarate