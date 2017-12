Ospedale Sant’Anna: nuovi recapiti per la libera professione

Da questa settimana, martedì 12 dicembre, cambiano i recapiti del settore della Libera Professione dell’Asst Lariana.

Per prenotare visite ed esami in libera professione, cioè non in regime di SSN, o richiedere informazioni per queste prestazioni si dovrà contattare lo 031-585.5022 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10 e dalle 14 alle 16. L’indirizzo mail è lpprenotazioni@asst-lariana.it

Per prestazioni quali agopuntura, esami del cariotipo e genetici, onde d’urto, terapia del dolore e test neuropsicologici è attivo invece il numero 031-585.5023 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.