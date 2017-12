Ottanta nuovi parcheggi in centro a Tradate

Due nuovi parcheggi sono stati aperti in centro città, in accordo con il Comune di Tradate. In totale sono 80 i posti auto disponibili, uno a disco orario, l’altro a pagamento dopo la prima ora. Ad annunciarlo è direttamente il sindaco Dario Galli.

«Abbiamo perto al pubblico 45 posti auto dietro all’ex “Circolino”, tutti a disco orario – spiega il primo cittadino -. Inoltre abbiamo finalmente provveduto all’apertura nel parcheggio sotterraneo sito in corso Bernacchi 35 (a fianco al comune) con la possibilità di poter lasciare al coperto e videosorvegliata l’auto gratuitamente per la prima ora, successivamente sarà applicata una tariffa oraria di 1,50euro. Tutte queste misure sono state adottate per garantire una maggior fruibilità del centro».