Pallacanestro Varese rinuncia al ricorso ma attacca di nuovo gli arbitri

Nessun ricorso ma tanto rammarico per l’accaduto. La Pallacanestro Varese rinuncia a fare reclamo per quanto avvenuto nel corso del tempo supplementare tra la Openjobmetis e la Segafredo Bologna (QUI la cronaca completa).

Lo ha annunciato la società biancorossa con una nota ufficiale nel quale si spiega come la rinuncia al ricorso sia una decisione «presa per rispetto nei confronti della Società bolognese, cui vanno le congratulazioni per la vittoria ottenuta sul campo, al termine un’emozionante gara che ha rappresentato uno spot bellissimo per il nostro sport».

Il club di piazza Montegrappa sottolinea comunque come la gara sia stata guastata da un grave errore: «Con rammarico autentico, Pallacanestro Varese non può non stigmatizzare l’inadeguato operato della terna arbitrale e degli ufficiali di campo che, nell’occasione, non si sono dimostrati di livello pari a quello delle squadre nella gestione delle situazioni venutasi a creare, come innegabilmente testimoniato dalla stessa diretta televisiva. Le decisioni tecniche che ne sono scaturite hanno condizionato il regolare svolgimento della gara e, si sottolinea, avrebbero potuto penalizzare sia l’una che l’altra parte in campo».

Di fatto quindi Varese ritira una protesta ufficiale che, come avevamo scritto ieri non aveva gli estremi per essere accettata (l’unico caso di errore tecnico per cui si può fare ricorso è quello in cui ci sia un’errata assegnazione dei punti) ma torna con forza sulla questione e aggiunge un ulteriore “carico” di protesta con le ultime righe del comunicato: