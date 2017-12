«Il palo della luce in mezzo alla rotonda è pericoloso»

In conferenza stampa, nel settembre del 2016, il Sindaco e l’allora Assessore Riva avevano annunciato la realizzazione di una rotonda poco costosa e innovativa, così detta “a fette” (ve ne abbiamo parlato qui).

Il PD ha presentato un’interrogazione nella quale si chiede se, la rotonda realizzata è quella progettata o se sono intervenute modifiche in fase di realizzazione: «Al posto dell’annunciata rotonda, però, ci siamo trovati una rotatoria che sembra essere molto diversa da quella descritta nella relazione illustrativa allegata alla delibera di Giunta con cui l’Amministrazione aveva deciso di costruire la rotonda stessa».

La relazione presentata dall’amministrazione diceva che “le nuove strutture saranno sormontabili dai veicoli transitanti consentendo così (nell’ingombro dell’incrocio immodificato nella sua superficie) il transito della stessa tipologia di veicoli che fino ad ora hanno fruito dell’incrocio”.

Guardando la rotonda che è stata realmente costruita «è facile notare come non sia assolutamente sormontabile e come il palo della luce, inserito all’interno della rotonda stessa, possa essere causa di grave pericolo in caso di incidente, oltre che, sembrerebbe, contrario alla normativa regionale».

Per questi motivi il Pd chiede all’Amministrazione di riferire in Consiglio comunale «quale fosse la spesa prevista per la rotonda ipotizzata (“ci farà risparmiare un sacco di soldi” avevano detto in conferenza stampa) e quando sia costata quella effettivamente realizzata. Come mai abbiano cambiato idea rispetto alla costruzione della “rotonda a fette” e come interpretano la norma regionale che vieta di inserire i pali all’interno di rotonde a meno che queste non siano di grandi dimensioni o lo impongano i calcoli illuminotecnici».