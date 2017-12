Il Panathlon Club La Malpensa festeggia il Natale e saluta Cinzia Ghisellini

Natale, tempo di auguri e di inevitabili buoni propositi. Ma anche di bilanci, al termine di un anno quasi concluso ed in attesa di quello che verrà.

Nel caso del Panathlon Club La Malpensa, la tradizionale cena natalizia si è svolta martedì 12 dicembre presso il “Villa Sant’Uberto Country Club” di Busto Arsizio ed è virtualmente coincisa con l’epilogo del biennio a guida di Cinzia Ghisellini.

Il mandato in scadenza è stato celebrato attraverso un’apposita pubblicazione che ripercorre quanto fatto sotto l’ala della grande famiglia del Panathlon International. A corredo, la breve relazione della presidentessa che ha illustrato i risultati ottenuti lasciando poi la parola al Past President Aldo Albanesi, abilissimo nello snocciolare i numeri associativi in occasione dei 45 anni di attività del club. Anniversario onorato da apposita torta.

La serata ha proposto anche l’ingresso nel sodalizio di Oliviero Castiglioni, consigliere della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico e da anni punto di riferimento dello sport disabili sul territorio. Presentato da Enrico Salomi e Michele Cacciapaglia, il nuovo socio ha rappresentato il vero regalo di Natale per il club. Una nuova risorsa (umana e professionale), per chiudere con fiducia l’anno quasi concluso ed in attesa di quello che verrà.