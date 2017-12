Il Panettone più grande del mondo in Galleria Vittorio Emanuele II

Appuntamento in Galleria con il “Panettone più grande del mondo”: iniziativa patrocinata dal Comune di Milano e organizzata da Confcommercio Milano, in collaborazione con Fiera Milano Spa, che ne ha curato l’allestimento, Camera di Commercio Metropolitana, APA Confartigianato Imprese Milano, Monza e Brianza e Unione Artigiani di Milano e Provincia.

All’appuntamento in Galleria sono intervenuti il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente di Camera di Commercio e Confcommercio Milano Carlo Sangalli, il presidente di Fiera Milano spa Lorenzo Caprio e i presidenti di APA Confartigianato Imprese Milano, Monza e Brianza Giovanni Barzaghi e di Unione Artigiani di Milano e Provincia Stefano Fugazza. A raccontare il panettone da record il giornalista radiofonico Filippo Solibello.

Carlo Sangalli, presidente Camera di commercio e Confcommercio Milano: “Il panettone è un grande simbolo di qualità del Made in Milan, con un giro d”affari – solo nell’area metropolitana – di oltre 60 milioni di euro. E’ conosciuto nel mondo e merita di ottenere, come la pizza, il marchio Stg dell’Unione Europea (Specialità tradizionale garantita)”.

Il “Panettone più grande del mondo” è stato tagliato in 1.200 fette distribuite in Galleria dagli studenti del Capac, la scuola di formazione di Confcommercio Milano. Contemporaneamente sono stae distribuite altre fette di panettoni artigianali in tutta la Galleria, offerte da APA Confartigianato Imprese Milano, Monza e Brianza, Unione Artigiani di Milano e Provincia e dalle pasticcerie San Gregorio, Vecchia Milano di Parisi Orazio, Ottocento e Milano aderenti a Epam, l’associazione dei pubblici esercizi di Confcommercio Milano.

Panettone protagonista anche dello spettacolo di luci in piazza del Duomo che si ripeterà tutti i giorni, fino al 6 gennaio, dalle 17.30 alle 22.30. L’installazione luminosa è un progetto del Comune di Milano in collaborazione con Confcommercio Milano, a cura di Sebastiano Romano e Mariella Di Rao.