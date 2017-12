Parisi gioca un brutto scherzo alla Uyba

(Foto Facebook – UYBA Volley)

Sembrava una gara indirizzata verso la vittoria per la Unet E-Work Busto Arsizio, invece il grande ex della sfida, Carlo Parisi, giustamente applaudito dal pubblico del PalaYamamay, è riuscito a toccare le corde giuste della sua Scandicci per ribaltare la sfida e portarsi a casa la vittoria al tie break: 2-3 (25-16, 14-25, 26-24, 24-26, 9-15). La gara si decide nel quarto set, quando le farfalle hanno la possibilità di chiudere la sfida con tre match point, ma Scandicci ha la capacità di ribaltare il set, pareggiare e andare a conquistare il quinto, che vale due punti e l’aggancio in classifica. Solo dopo le gare della domenica si sapranno gli accoppiamenti di Coppa Italia.

LA PARTITA Parte molto bene la Uyba, che riesce a fare subito il break e portarsi sul 4-0. Scandicci reagisce e si rifà sotto fino al 6-5 con l’ex Arrighetti, ma le farfalle giocano meglio e strappano arrivando al 12-6 firmato da Gennari. Da lì in poi il set ha una sola padrona e la Uyba chiude senza troppe difficoltà sul 25-16 targato Diouf.

Di segno opposto la seconda frazione, con Scandicci che parte con maggiore verve e prende subito un buon margine: prima 3-6, poi 5-9, fino al 6-11 con il muro di Haak su Diouf. Coach Mencarelli prova a cambiare qualche regia, inserendo Dall’Igna per Orro, ma ormai la situazione è fuori controllo e le toscane fanno loro il set 14-25.

Scandicci parte meglio anche nel terzo, ma questa volta la Uyba ha la forza e la determinazione di rimanere in scia. Arrighetti allunga per la Savino del Bene fino al 15-17, ma a quel punto le farfalle reagiscono di forza e sorpassano con Gennari sul 21-20. La gara rimane punto a punto, si va ai vantaggi e a decidere il parziale è un attacco fuori di Lucia Bosetti: 26-24 Busto Arsizio.

Il quarto set parte subito bene per la Uyba, che comanda le danze sin dai primi scambi. 6-4, poi 8-6 e 12-8 grazie a Diouf. L’allungo biancorosso prosegue fino al 22-16 e con il punto di Gennari si arriva al match point sul 24-21. Qualcosa però si rompe nei meccanismi delle farfalle, Scandicci difende bene e attacca ancora meglio, arrivando incredibilmente al pareggio con Haak sul 24-24 e andando a vincere clamorosamente il set 24-26.

La Uyba rimane sulle gambe e al tie break non riesce a trovare ritmo e convinzione. Al cambio di campo Scandicci guida 8-3. Le toscane mantengono il gap con sicurezza e vincono set e gara 15-9.

TABELLINO

Unet E-Work Busto Arsizio – Savino Del Bene Scandicci 2-3 (25–16, 14–25, 26–24, 24–26, 9–15)

Unet E-Work Busto Arsizio: Spirito (l), Piani, Berti 12, Orro 5, Bartsch 14, Gennari 15, Diouf 25, Stufi (k) 9, Negretti, Chausheva, Badini, Dall’Igna, Wilhite 1. All. Mencarelli Ass. Musso.

Savino Del Bene Volley: Carlini 2, Samadova ne, Bianchini, Da Silva 12, Di Iulio, Merlo (l), Papa, Mancini ne, Haak 31, Arrighetti (k) 6, Bosetti 15, Ferrara, De la Cruz 15. All. Parisi Ass. Bendandi

Arbitri: Tanasi – Frapicini

Spettatori: 2400