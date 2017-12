Partecipa al compleanno del Birrificio Angelo Poretti

Centoquaranta anni portati bene e con una passione che guarda al futuro con entusiasmo. Mancano pochi giorni al compleanno del Birrificio Angelo Poretti.

Era il 26 dicembre del 1877 quando dal Birrificio di Induno Olona uscì la prima birra, una lager pilsner. Un’impresa unica cominciata con un viaggio: quello di Angelo Poretti in Austria, Boemia e Baviera, dove incontrò i migliori Mastri Birrai e scoprì tutti i segreti del “saper fare” una buona birra. Angelo Poretti tornò in Italia e realizzò il sogno di una vita.

Nel 1877 aprì il suo birrificio in Valganna: terra preziosa per le sue fonti d’acqua purissima, ingrediente indispensabile per una vera birra di qualità. Da allora la Valganna è il cuore del birrificio che oggi pulsa in tutto il mondo.

Grazie alla passione di un varesino oggi i luppoli sono diventati protagonisti di una storia di prodotti eccellenti

Come in altre occasioni il giornale lancia un’idea per coinvolgervi. Vorremmo realizzare un grande racconto collettivo sul Birrificio Angelo Poretti attraverso due importanti protagonisti: ognuno di voi e i locali di Varese.

COME FARE

Iniziamo con due semplici azioni:

Segnalateci il locale di Varese città dove avete il piacere di bere una birra del Birrificio Angelo Poretti. Avete tempo fino al 31 dicembre. Per le segnalazioni utilizzate il modulo che trovate in fondo all’articolo

Inviateci foto, video, racconti che ricordino la vostra relazione con il Birrificio Angelo Poretti. Iniziate a preparare il materiale e nei prossimi giorni vi indicheremo le modalità per partecipare.

Con le vostre segnalazioni costruiremo una mappa dei locali e avvieremo alcune attività che presto vi racconteremo.

I vostri materiali invece faranno parte di un racconto collettivo che ricostruisca un’importante storia del territorio. Un modo di festeggiare insieme il traguardo delle 140 candeline e festeggiare in grande anche le prossime iniziative.