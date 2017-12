Passeggiata antifascista con Progetto Concittadino

Progetto Concittadino propone una “passeggiata antifascista”: per vivere i luoghi dove anche a Varese è fiorita la libertà del nostro Paese dal nazifascismo. Non un semplice ricordo, ma il momento per fare il punto della situazione, capire da dove ha origine la democrazia, e agire di conseguenza, per mantenerla in salute.

«Una necessità che sentiamo forte, soprattutto dopo i fatti di queste ultime settimane in cui, tra Como e Milano, gruppi di giovani autodefinitesi “fascisti” hanno manifestato senza problemi la loro simpatia per il periodo più buio e tragico della nostra storia» dice Natalino Bianchi, presidente dell’associazione legata alla lista civica che esprime Dino De Simone in giunta ed Enzo Laforgia in consiglio comunale.

Gruppi poco numerosi, ma sicuramente fin troppo rumorosi, a cui è necessario rispondere. Ma, per farlo nel modo giusto, è necessario avere ben chiaro da dove ha origine, anche nella nostra città, la democrazia. Ecco il perché di un percorso che sarà condivisione, festa, memoria e solidarietà.

IL PERCORSO