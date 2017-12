Patto Scuola-Confcommercio per le esperienze di alternanza

Le scuole della provincia di Varese hanno una forte tradizione in merito all’introduzione della metodologia dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione sia nella filiera liceale che in quella tecnica e professionale.

L’introduzione dell’obbligo di svolgere 200 ore nei licei e 400 nei tecnici e professionali in alternanza scuola-lavoro per effetto della Legge 107/15 non coglie impreparato il sistema scolastico varesotto che, grazie alla consolidata esperienza di quasi tutte le scuole secondarie di 2° grado, è riuscito, pur con non poche difficoltà, ad ampliare a tutti gli studenti l’esperienza dell’alternanza e questo vale sia per la scuola statale sia per la scuola paritaria.

Grazie all’impegno di questi ultimi due anni si è estesa la platea degli studenti e degli operatori dell’alternanza (docenti tutor e tutor lavorativi). I numeri parlano chiaro: si è passati da poco più di 7.000 studenti in alternanza ad oltre 16.000 nell’ultimo biennio.

Si può dire che questa espansione dell’offerta di alternanza (più che raddoppiata) è stata possibile grazie all’impegno della scuola, ma soprattutto perché il sistema delle imprese, dei servizi (pubblici e privati), delle libere professioni ha risposto in modo encomiabile offrendo ambienti di lavoro dove attuare la metodologia dell’alternanza scuola-lavoro.

Nell’intento di allineare la domanda di alternanza con l’offerta di luoghi dell’alternanza da parte delle imprese nelle filiere formative del commercio e del turismo CONFCOMMERCIO e USRLo – AT Varese hanno stipulato un “Protocollo d’intesa” per:

 Favorire percorsi scolastici di Alternanza Scuola Lavoro nella provincia di Varese, rafforzando il rapporto tra scuole e le imprese rappresentate da UNIASCOM;

 Promuovere lo sviluppo delle competenze degli studenti spendibili nel settore di riferimento;

 Coniugare le finalità educative del sistema dell’istruzione e d’istruzione e formazione professionale in accordo con le esigenze del mondo produttivo del settore, nella prospettiva di una maggiore integrazione tra scuola e lavoro;

 Favorire lo sviluppo delle competenze trasversali (soft skills) attraverso attività di collegamento con il mondo del lavoro.