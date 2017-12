Il Pd chiede alla Regione interventi per 10 milioni su Gallarate

Dieci milioni per Gallarate, nel quadro di un impegno di spesa sul territorio della provinci. La proposta è quella che viene dal Partito Democratico, che ha presentato in Regione Lombardia diversi emendamenti al bilancio di previsione 2018, per sostenere alcuni capitoli di spesa in particolare.

«In particolare, sono stati chiesti per Gallarate, su indicazione del Circolo cittadino, 10 milioni di euro» spiegano dal circolo di via Ferrario. Metà dei fondi richiesti – cinque milioni – sarebbe orientati alla «realizzazione della nuova biblioteca in via Bottini». L’amministrazione Cassani, come promesso in campagna elettorale, ha bocciato l’opera e l‘ha stralciata ufficialmente («per motivi ideologici», dice il Pd) nell’estate 2016, con uno dei primi provvedimenti della nuova maggioranza. Il Pd però lo ripropone: «lo riteniamo ancora valido e, soprattutto, è pronto per essere messo a gara e realizzato».

L’altro capitolo, invece, è l’area stazione: altri cinque milioni vengono richiesti a Regione Lombardia per la sistemazione sia del lato di piazza Giovanni XXIII, sia di quello dello Sciaré. Anche con «l’individuazione di nuove aree di sosta per i pendolari e nuovi stalli per le biciclette».

Mossa politica del Pd, che però chiede una condivisione su base “territoriale” alle altre forze politiche: «Chiediamo che i partiti che compongono l’attuale giunta si attivino presso i propri rappresentanti in Consiglio Regionale affinché siano approvati questi emendamenti e venga così conseguito un risultato importante non per un partito o una singola carriera politica, ma per tutti i cittadini di Gallarate. Confidiamo che su una opportunità di questa natura ci possa essere una convergenza di tutte le forze politiche, e che per una volta si abbandonino i paraocchi e gli steccati ideologici».