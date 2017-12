Pd: “Il Consiglio regionale non condanna gli skinhead”

“Ecco come finiscono le false parole di Maroni, con una maggioranza che si rifiuta di esprimere condanna agli skinhead per i fatti di Como e per la provocazione fascista sul cavalcavia di via Buccari. Questo è il centrodestra che flirta con le peggiori destre europee e che calpesta i valori fondamentali su cui si fonda la nostra Repubblica. È una vergogna”.

Lo dichiarano Alessandro Alfieri ed Enrico Brambilla, segretario regionale e capogruppo del Pd in Consiglio regionale a seguito della mancata discussione della mozione urgente firmata da Pd, Patto Civico, Insieme per Milano e Articolo Uno per esprimere la condanna della Regione per l’irruzione di alcuni skinhead nella sede di Como senza frontiere e per la cancellazione, a Milano, del murales “Bella Ciao Milano” e la sua sostituzione con “Duce a noi”.