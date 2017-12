Pedemontana, la Regione si fa garante per evitare il fallimento

Un gruppo di banche capeggiate da Intesasanpaolo ha manifestato la disponibilità a trasformare il prestito ponte alla società Pedemontana in un mutuo da 200 milioni di euro con scadenza 2034. E’ emerso oggi durante l’udienza al tribunale di Milano sul fallimento della società, chiesto dalla procura di Milano. In questo modo l’azienda potrebbe reperire le risorse per competare il collegamento tra le province di Varese e Bergamo.

L’operazione è stata resta possibile dalla Regione Lombardia che ha deciso di fare da garante. I legali della Pedemontana hanno presentato una lettera di patronage firmata dal presidente della giunta regionale Roberto Maroni. I pm hanno preso atto ma non hanno revocato la richiesta di fallimento. Secondo i pm per completare la strada, sulla scorta di una perizia, occorrerebbero ancora 5 miliardi di euro. Costi che secondo la procura la società non sarebbe in grado di sostenere.