Pellai, doppio appuntamento varesino per parlare di coccole

Scende la neve. Sul divano di casa, sotto una coperta, leggete un libro al vostro bambino e con le mani fate cadere fiocchi “fatte di coccole” sulla sua testa, sul suo viso, sulle sue gambe. Un momento unico, un’intesa perfetta.

Oggi non abbiamo più tempo per le carezze, per le parole d’amore: forse solo un po’ la sera, prima di dormire. E invece l’educazione emotiva ha bisogno di cura e attenzioni.

Come si fa? Siete genitori e volete un aiuto? Sabato 16 dicembre Alberto Pellai, psicoterapeuta dell’età evolutiva e scrittore, alle 9.30 sarà al Teatro Santuccio di Varese per parlare di futuro e sognatori, alle 11.30 alla nuova libreria “Potere ai Bambini” di via Robbioni 39 dove presenterà due libri che sono “il ricettario” dell’educazione emotiva: “Coccolario” e “Sos Nanna” da poco pubblicati da Dea Planeta.

No, niente manuali e saggi per genitori ansiosi, ma libri che sono un felice mix tra favola e “istruzioni pratiche”.

«L’incontro di sabato a Varese è pensato per genitori ed educatori di bambini in età prescolare e scolare – spiega Alberto Pellai – . Il “Coccolario” è un viaggio emotivo in 30 tenere filastrocche: la prima parte contiene filastrocche che hanno un percorso di “coccole” incluso nel testo. Nella seconda parte del libro, invece, ci sono tanti consigli per favorire la relazione emotiva tra adulto e bambino.

I genitori potranno “giocare” con le coccole, leggere e mettere in pratica allo stesso tempo. Di manuali per genitori ne sono stati pubblicati molti ma io Barbara, mia moglie, ci siamo resi conto che non esisteva nulla che desse un aiuto pratico, concreto».

Barbara Tamborini, psicopedagogista, autrice di diversi testi sull’età evolutiva, è la moglie di Alberto Pellai: con lui ha messo al mondo quattro figli e firmato diversi libri tra cui Coccolario e Sos Nanna.

«Addormentare un bimbo con un dolce rito della nanna: ogni sera un rito, perché l’addormentamento sia una sorpresa e un caldo momento d’affetto. E’ questo il segreto che rende speciale il cofanetto che abbiamo preparato con Dea Planeta intitolato “SOS Nanna. Come risolvere il problema della nanna in sette giorni”. Il Kit SOS nanna è uno scrigno che contiene tante cose belle: un libro da leggere ai bambini, molti oggetti per accompagnare i rituali della buonanotte e schede con consigli educativi per genitori.

Una polverina magica per entrare nel mondo dei sogni, un panno soffice a forma di pupazzo con cui fare carezze al bambino, un pennello morbido morbido che scivola sulla pelle mentre il bambino tiene gli occhi chiusi, una paperella con una lucina che si accende per sconfiggere la paura del buio e tanto altro ancora.