In pensione il medico di base Dell’Orto: nominata la sostituta temporanea

È da ieri in pensione il dottor Giuseppe Dell’Oro che ha cessato l’attività di Medico di medicina generale nell’ambito costituito dai Comuni di Albiolo, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Cagno, Castelnuovo Bozzente, Rodero, Ronago, Solbiate, Uggiate Trevano, Valmorea.

In attesa dell’individuazione di un nuovo medico titolare, al fine di garantire la continuità dell’assistenza medica a favore degli assistiti precedentemente in carico al dr. Dell’Oro, viene conferito, l’incarico provvisorio alla dr.ssa Arianna Paolino, che svolgerà la propria attività nell’ambulatorio di Binago, in Corso Matteotti 20, nei seguenti orari:

lunedì: 10:00-13:30 su appuntamento

Martedì: 10:00-13:30 su appuntamento

Mercoledì: 13:30-17:30 su appuntamento

Giovedì: 10:00-13:30 su appuntamento

Venerdì: 13:30-17:30 accesso libero.

La dr.ssa Paolino sarà contattabile telefonicamente al numero 349 6410002 dalle ore 8:00 alle ore 9:00.

Gli assistiti del dr. Dell’Oro potranno rivolgersi direttamente alla dr.ssa Paolino muniti della Tessera Sanitaria (CRS Carta Regionale dei Servizi), senza effettuare alcuna operazione agli sportelli scelta e revoca.

Eventuali ulteriori chiarimenti o informazioni potranno essere richiesti all’indirizzo sceltarevoca.olgiate@asst-lariana.it o componendo il numero 031 999231 oppure 031 999261.