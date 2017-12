Perché continuate a rubare il presepe del Chiusarella?

Frequentare la montagna vuol dire spesso anche abbandonarsi a piccoli gesti che formano prima un’abitudine, poi una tradizione: fermarsi a bere ad un ruscello, ammirare un panorama e persino realizzare un piccolo presepe, indica amore per i luoghi.

Capita, a volte, di creare in questo modo piccole tradizioni personali da condividere con persone care; gesti che possono anche diventare segno di cultura se cultura è ogni segno che l’uomo lascia.

Allora come si fa a non essere d’accordo con questa lettrice che anni fa cominciò a creare un piccolo e semplice presepe in cima alla montagna, dal costo di 3 euro, che periodicamente viene saccheggiato: perché?

(ac)

Gentile Varesenews,

vi scrivo perché vorrei segnalare la pochezza delle persone.

Anni fa misi delle statuine in una nicchia creata nell’ammasso di sassi in cima al Chiusarella ed ogni anno con l’avvicinarsi del Natale cerchiamo con mia sorella e i bambini di arricchirlo, qualcuno ha creato anche la targhetta con inciso “Presepe del Chiusarella”.

Quando andiamo a far la passeggiata ci piace vedere che chi raggiunge la cima ci butta un occhio e soprattutto i bimbi ne sono attratti, qualcuno negli hanni aveva portato un supereroe (sparito anche quello).

Negli anni è capitato che rubassero qualche statuina, ma quest’anno ci siamo accorti che avevano rubato tutta la famiglia. Così siamo andati da Moreno e con 3€ abbiamo ricomprato la famiglia.

Il 26 novembre con i bimbi pieni di gioia abbiamo così ricreato il presepe. Un bimbo che non conoscevo mi ha chiesto perché lo stavamo facendo e gli ho chiesto “Perché non ti piace?” e lui mi ha risposto “Certo!!!! Fate benissimo!!! é proprio bello così chi viene qui incuriosito guarda in questo buco! Anzi mettiamoci qualche sasso davanti così non te lo rubano più!”

Purtroppo mi hanno segnalato che è già sparita tutta la famiglia…..chissà che delusione le mie bimbe quando lo comunicherò….magari lo rifarò, ma ora sono molto amareggiata.

Volevo solo avvisare a chi lo ruba che ci mette meno a parcheggiare da Moreno, ripeto costano solo 3€.

Simona Caravatti