Perde il controllo dell’auto, incidente sulla superstrada della Malpensa

Oggi, lunedì 4 dicembre, alle 19, i vigili del fuoco del distaccamento di Busto e Gallarate, sono intervenuti sulla rampa di ingresso dalla superstrada della Malpensa verso l’autostrada A8 nel comune di Busto Arsizio (Va), per incidente stradale.

Galleria fotografica Incidente 4 dicembre 4 di 6

Per cause ancora in fase di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere contro le barriere di protezione laterali. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza il veicolo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti. Coinvolto un uomo, 80 anni, trasportato all’Ospedale di Gallarate in codice giallo.