Perde il controllo dell’auto e va a sbattere, morto un uomo

Incidente fatale poco prima delle 16.45 di oggi, lunedì 18 dicembre, a Davesco. Coinvolto un uomo di 49anni, automobilista svizzero domiciliato nel Luganese che circolava sulla strada Ponte di valle in direzione Cadro.

Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, giunto all’altezza della zona industriale ha perso il controllo dell’auto uscendo di strada, sulla destr, per poi urtare violentemente contro un muro di cinta. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Lugano che hanno estratto il conducente dalle lamiere mediante l’utilizzo della pinza idraulica.

Prontamente giunti sul posto anche i soccorritori della Croce verde di Lugano che hanno prestato i primi soccorsi al 49enne trasportandolo poi in ambulanza all’ospedale. Qui a causa delle gravi ferite riportate l’uomo è deceduto. Sul posto sono interventi agenti della Polizia cantonale e della Polizia Città di Lugano.