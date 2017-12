Pesaro – Openjobmetis, la partita in diretta

Nona giornata di Serie A per il basket: la Openjobmetis è impegnata dalle 18,15 di domenica 3 dicembre all’Adriatic Arena di Pesaro. VareseNews vi racconta in diretta il match con il tradizionale liveblog multimediale al quale si può contribuire scrivendo nello spazio commenti o usando gli hashtag #pesarovarese e #direttavn su Twitter e Instagram. Per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI.