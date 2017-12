La pianista Sophia Zanoletti in concerto a Villa Truffini

Martedì 19 dicembre alle ore 21.00 alla Villa Truffini di Tradate si terrà un Concerto Pianistico di Beneficenza “Classicamente Auguri” organizzato dal Comune di Tradate in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Onlus sezione Territoriale di Varese e il Liceo Musicale Bellini di Tradate.

Ospite della serata anche la giovanissima pianista varesina Sophia Zanoletti che intratterrà il pubblico con un programma molto intenso e di grande fascino suonando brani di Chopin, Liszt e Debussy.

Ingresso libero.

Sophia Zanoletti, classe 2001, vincitrice di Premi in Concorsi Nazionali e Internazionali, si accosta allo studio del pianoforte e il violino all’età di cinque anni dimostrando fin da subito talento e una musicalità innata. Negli anni ha seguito Masterclasses e corsi di perfezionamento con Pianisti di fama Internazionale come: Roberto Plano, Irene Veneziano, Christa Butzberger, Giuseppe Merli, Vincenzo Balzani e Vsevolod Dvorkin. Fin da giovanissima età si è esibita in numerose e prestigiose iniziative musicali come solista e in formazione di musica da camera riscuotendo apprezzamenti dal pubblico e dalla critica. A soli quindici anni supera brillantemente l’esame di ammissione di pianoforte al Triennio Accademico presso il Conservatorio di Como dove, attualmente, frequenta la classe del M° Pier Francesco Forlenza.