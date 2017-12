Somma prepara il Piano Urbano del Traffico

Il Comune di Somma Lombardo ha avviato la l’iter per la stesura del Piano Urbano del Traffico.

Giovedì 14 dicembre 2017 ci sarà la prima conferenza di Vas (Valutazione Ambientale Strategica), divisa in due momenti, uno alle 10.00 per gli Enti competenti in materia ambientale, e uno alle 21.00 aperta al pubblico e alle parti sociali, entrambe nella sala civica della biblioteca.

Così come stabilito dal D.lgs 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) “il PUT costituisce uno strumento tecnico-amministrativo di breve periodo, finalizzato a conseguire il miglioramento delle condizioni della circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico e il contenimento dei consumi energetici, nel rispetto dei valori ambientali.”

«Quindi non un piano che progetta strade nuove – spiega l’assessore alla pianificazione Ilaria Ceriani – ma che migliora quelle esistenti, che studia percorsi alternativi, che prevede interventi “per il miglioramento delle condizioni della circolazione stradale nell’area urbana, dei pedoni, dei mezzi pubblici e dei veicoli privati, realizzabili nel breve periodo – arco temporale biennale – e nell’ipotesi di dotazioni di infrastrutture e mezzi di trasporto sostanzialmente inveriate rispetto a quelle esistenti».

A Somma Lombardo – spiega Ceriani – «serve riorganizzare la circolazione veicolare e la sosta, prestare attenzione all’utenza debole, alla messa in sicurezza di intersezioni e tronchi stradali, fluidificare la circolazione dei mezzi collettivi ed eventualmente ipotizzare delimitazione di Zone a Traffico Limitato, di Aree Pedonali e di Zone 30».

Tra le finalità dello studio ci sono, oltre al miglioramento delle condizioni di circolazione e alla riduzione dell’inquinamento, il recupero degli spazi urbani, il miglioramento della circolazione dell’utenza debole e la riorganizzazione delle intersezioni per migliorare l’interferenza tra pedoni, ciclisti e veicoli.

La progettazione di nuove infrastrutture resta di competenza del PGT, strumento urbanistico già in itinere e del quale sono già stati resi noti obiettivi e finalità, uno di questi lo studio del tracciato della tangenziale, punto ampiamente illustrato nella riunione del 9 novembre.

Il Piano Urbano del Traffico è sottoposto alla Valutazione Ambientale Strategica, così come stabilito dall’art. 4 comma 2 della Legge della Regione Lombardia n.12/2005 “Legge per il Governo del Territorio”, e pertanto deve essere presentato il documento di scoping. «Secondo le indicazioni dell’art.5 della Direttiva 2001/42 il rapporto ambientale deve illustrare i contenuti e gli obiettivi del piano, mettendo in evidenza quelle che sono le peculiarità dl territorio e le caratteristiche ambientali. Deve valutare gli effetti che il piano può avere sull’ambiente e sulla salute dell’uomo, sulla flora, la fauna, l’aria, l’acqua, i beni materiali, il patrimonio architettonico, il paesaggio e la relazione tra i suddetti fattori. Deve inoltre prevedere quelle che sono le mitigazioni per ridurre gli effetti negativi del piano».