Pianta caduta prima della galleria

Una nevicata che ha prodotto qualche problema di viabilità non solo per gli accumuli sulle strade, ma anche per i diversi tagli pianta che hanno interessato i vigili del fuoco.

Ecco difatti come si presentava questo pomeriggio la strada provinciale 61 Luino-Cremenaga poco prima della galleria.



Nella foto, realizzata dal lettore Thomas Bishop, è presente una pianta pericolante spezzata e in parte sulla sede stradale.

Dalla sala operativa dei vigili del fuoco di Varese fanno sapere che è in atto l’intervento di rimozione.