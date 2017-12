Picchia un uomo e violenta una donna prima di fuggire in Francia

Si è fatto aprire la casa con la scusa della cocaina, poi ha picchiato il padrone di casa a bastonate e violentato, minacciandola con un coltello, la sua compagna, davanti al figlio della coppia, un bimbo di un anno e mezzo.

Il responsabile della violenza è stato arrestato in Francia, dove era scappato con la macchina della coppia: si tratta di un 29enne marocchino, fermato ad Annecy, nell’Alta Savoia, il 23 novembre scorso, grazie alla collaborazione con Interpol e con il Centro di Cooperazione della Polizia Doganale di Modane (Francia): lo hanno trovato mentre dormiva a bordo dell’autovettura rapinata, in possesso di alcuni oggetti sottratti alla coppia.

I fatti risalgono alla notte tra il 21 ed il 22 novembre, a Turbigo. L’uomo, residente in Spagna e già domiciliato a Turbigo, è stato trasferito in Italia grazie all’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Legnano, in collaborazione con gli agenti della Polizia Nazionale francese, che hanno dato esecuzione ad un Mandato di Arresto Europeo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Busto Arstizio.

Le accuse per lui sono violenza sessuale, rapina e spaccio di sostanze stupefacenti. L’arrestato è stato estradato e trasferito nella Casa Circondariale “Le Vallette” di Torino.