Piccoli chef crescono: Luino Corsi per i bimbi

Si è da poco concluso il primo corso “Cucina a freddo per bambini” dell’iniziativa Luino Corsi 2017/2018: i giovani chef si sono sbizzarriti in diverse preparazioni e sono stati coinvolti dalle insegnanti sfruttando fantasia e intuizione.

Il corso verrà riproposto a partire dal 17 febbraio 2018 e le iscrizioni sono aperte: dovranno effettuarsi entro l’11 gennaio 2018.

Al termine del corso i bimbi hanno ricevuto il “diplomino” di partecipazione; i giovani studenti sono stati seguiti da tre insegnati, Docente: Ines Zanini – Miriam Covini (educatrice) e Lidia Tonella (babysitter qualificata).

LA SCHEDA – CORSO DI CUCINA A FREDDO

PER BAMBINI

Docente: Ines Zanini – con la collaborazione di:

Miriam Covini (educatrice) e Lidia Tonella (babysitter qualificata)

Numero massimo di partecipanti per corso: 10

FASCIA DI ETA’ 6 – 10 ANNI

COSTO PER SINGOLO CORSO EURO 100

SABATO ORARIO 14.30 – 17.00

1 lezione settimanale da 2 ore e mezza per 6 incontri

INIZIO CORSO 17 FEBBRAIO 2018

FINE CORSO: 21 APRILE 2018

SEDE: BIBLIOTECA DI LUINO INGRESSO VIA XXV APRILE

INTRODUZIONE AL CORSO

Il corso ha lo scopo di avvicinare i bambini alla cucina in modo piacevole e divertente.

E’ un’occasione per stimolare la loro creatività e fantasia attraverso la conoscenza, la manipolazione degli ingredienti (pesare, sminuzzare, impastare, assemblare, decorare) e l’assaggio finale.

Per mezzo di fiabe e racconti divertenti, i bambini avranno la possibilità di conoscere la storia e la provenienza di alcuni alimenti e questo potrà ispirare loro un comportamento consapevole nelle scelte future.

Lavorando gomito a gomito, in un clima rilassante e giocoso che facilita le relazioni, i piccoli utenti impareranno a cucinare ogni volta 2/3 piatti e una bevanda, che verranno degustati alla fine della lezione.

Durante la prima lezione i bambini verranno coinvolti nella decorazione del proprio grembiulino che sarà personalizzato con il loro nome e dipinto con l’utilizzo di colori indelebili, come pure nella realizzazione del proprio cappellino.

Al termine della lezione di fine corso a ciascun partecipante verrà consegnato un diplomino e il ricettario dei piatti preparati.

MATERIALE CHE I BAMBINI DOVRANNO PORTARE

Borsa o sacca da portare ogni volta con grembiule e cappello che verrà nella prima lezione personalizzato da ciascun bambino e dato in dotazione da noi, la sacca servirà inoltre per contenere:

 ciotola di circa 20 cm, non in vetro e in materiale per alimenti;

 mestolo di legno;

 asciugamano.

Prima del termine della lezione verrà chiesto ai bambini di sistemare la loro attrezzatura; dovranno avere un abbigliamento adeguato e si raccomanda, per le bambine, i capelli raccolti.

Il corso di svolgerà presso la sala lettura ragazzi che si trova al piano terra della Biblioteca comunale, ingresso da Via XXV Aprile (cancello di fronte al cinema).

I genitori non potranno assistere alla lezione; la biblioteca nell’orario del corso è chiusa quindi non è disponibile una sala d’attesa, se non il giardino sul retro, che porta appunto alla sala al piano terra.

I genitori dovranno lasciare e prelevare i bambini rispettando gli orari, ed è richiesta delega scritta per il ritiro dei bambini da parte di altre persone.

Essendo “Luino Corsi” un’iniziativa per il tempo libero, non è possibile l’accesso a bambini che presentino caratteristiche incompatibili con lo stesso, quali allergie e/o intolleranze ad alimenti.

Al momento dell’iscrizione verrà fatta compilare una dichiarazione in merito, che offra garanzie rispetto a quanto sopra precisato e sollevi il Comune di Luino da ogni responsabilità.

Non tutte le lezioni avranno cadenza settimanale, pertanto sarà opportuno consultare il calendario lezioni che verrà consegnato al momento dell’iscrizione.