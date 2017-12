Piccolo e freddo: gli studenti protestano per la situazione al Falcone

Nuovi problemi di riscaldamento all’alberghiero Falcone di Gallarate. Stanchi delle temperature rigide, i ragazzi questa mattina, lunedì 4 dicembre, si sono presentati fuori dalla sede della Provincia per chiedere interventi risolutivi di una situazione che ciclicamente si ripete.

Il problema è la caldaia, abbastanza recente, che è collocata sul tetto, in una posizione che di fatto ne compromette la funzionalità.

L’intera struttura presenta dei grossi problemi di climatizzazione con freddo in inverno ed eccessivo caldo nei mesi di tarda primavera ed estate. Per rifare l’impianto, Villa Recalcati dovrebbe investire 200.000 euro, una cifra che, allo stato dell’arte, non è disponibile.

Oltre alla questione del riscaldamento, tra le proteste degli studenti anche gli spazi esigui rispetto agli iscritti: nonostante la turnazione mattino pomeriggio, gli oltre 1600 iscritti non hanno adeguati locali, problema che ripropone l’elevato numero di richieste di iscrizioni che giungono ogni anno e che costringe la dirigente Marina Bianchi a orientare il numero di ragazzi più elevato tra le superiori del territorio.

Sulla delicata questione dello stabile e del futuro, la Provincia non si è ancora pronunciata.