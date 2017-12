Pinti richiama l’assessore Civati sullo scivolo per disabili a Biumo

Un anno fa il consigliere comunale del Carroccio Marco Pinti segnalava con un’ interrogazione all’Assessore ai lavori pubblici Andrea Civati, la necessità di realizzare uno scivolo per disabili in corrispondenza del civico 13 di Via Cairoli a Biumo.

“E’ una segnalazione all’apparenza minuta, ma che si deve giudicare nel quadro d’insieme dei recenti lavori e iniziative di rilancio messe in campo dai residenti e dai commercianti ” – racconta Pinti in una nota – “quello che si chiede è un intervento relativamente facile, un segnale concreto di vicinanza che credevo l’Amministrazione avrebbe svolto in tempi rapidi, come mi aveva promesso lo stesso Civati ”.

L’Assessore ai Lavori Pubblici, nella sua risposta del 2 Gennaio 2017 si era fatto carico personalmente della realizzazione dello scivolo ed aveva rassicurato esplicitamente sulla rapidità della tempistica: “Sarà mia cura informarla sulle risultanze del sopralluogo tecnico” – aveva scritto Civati – “ e dei tempi di esecuzione, che fin d’ora le anticipo saranno brevissimi”.

“Altro che brevissimi!” – attacca Pinti – “E’ passato un anno e il gradino è ancora lì a ostruire il passaggio a chi è costretto a muoversi in carrozzina.”