Più di 200 giocattoli per i bambini bisognosi

Sono più di 200 i regali arrivati in due giorni dopo l’appello dell’associazione Kentro, che ha dato vita ad una raccolta solidale per i bambini più sfortunati.

Nella libreria in via Merini 7, in zona Biumo a Varese, in moltissimi hanno portato giocattoli non più utilizzati, ma in buono stato.

L’iniziativa, messa in piedi insieme alla Caritas varesina, ha dunque avuto un ottimo successo: i giochi verranno consegnati da don Marco Casale, direttore della Caritas Varesina, e dai volontari ai bambini bisognosi entro il Natale.