“Più aree cani in città, una in ogni quartiere”

Aumentare le aree cani presenti nel Comune di Busto Arsizio. E’ questo il senso della mozione che il gruppo del PD ha protocollato in Comune in questi giorni.

«Apprezziamo l’attenzione che l’Amministrazione sta dando agli amici a quattro zampe, soprattutto nel pubblicizzare l’ottima attività portata avanti nel canile di via Canale -spiega il consigliere Massimo Brugnone-. Per questo crediamo che dobbiamo fare un passo in più». Questo perchè «se vogliamo che le famiglie di Busto adottino i cani presenti in città, dobbiamo migliorare i servizi a loro rivolti. Dobbiamo far sì che almeno in ogni quartiere sia presente un’area cani raggiungibile a piedi da chi vi abita. Così potremo incentivare realmente chi vuole adottare un cane, ma non ha un giardino proprio dove farlo stare liberamente, di raggiungere in breve tempo uno spazio utile».

Secondo il consigliere democratico la presenza all’interno di parchi o aree verdi di un’area cani rende maggiormente frequentata l’area stessa, creando un rapporto di collaborazione tra cittadini che rende con la loro presenza, anche ad orari serali, più sicura la zona interessata (ad es. l’area della Stazione Nord). «Per questi motivi abbiamo chiesto al Sindaco e la Giunta di attivarsi con per aumentare le aree cani presenti nei parchi cittadini, soprattutto quelli più grandi come il parco Sempione o Alto Milanese, e individuare aree dove istituirne di nuove».