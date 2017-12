Pizzata, panettoni e mercatini a sostegno del canile

Panettoni, mercatini. E persino una “pizzata”, in compagnia degli amici a quattro zampe, con l’idea di sostenere il canile di Varese nella cura di tutti i suoi ospiti. Ecco, nel dettaglio, tutti gli appuntamenti

Astro-pizza di Natale

Lunedì 11 Dicembre – ore 20

Ristorante Pizzeria La Piedigrotta – Via Romagnoli 9, Varese

Astro (del ciel), a nome di tutte le Star a 4 zampe ospiti del Canile di Varese, vi invita tutti a festeggiare il Natale in anticipo, si mangia una pizza da leccarsi i baffi e si raccolgono soldi per le cure invernali!

Menu 20 €

Pizza, bibita, dolce, caffè.

(pizza vegetariana a scelta tra le 33 proposte del menù Piedigrotta!)

Prenotazione obbligatoria entro sabato 9 dicembre

Tel: 345 5787300 – E-mail: info@legadelcane-va.it

Panettoni solidali pro-Canile

Panettoni artigianali, confezionati a mano dalle nostre Volontarie: Classico, senza canditi, al cioccolato: 15€

Mini-classico, mini-vegan: 5€

Possibilità di ritirarli presso il Canile di Varese oppure a Gallarate, per info: 345 5787300 – 0332 335077

Mercatini di Natale

Sabato 16 dicembre, ore 8.30 – 18.30

Corso Matteotti, Varese

Domenica 17 dicembre, ore 8.30 – 18.30

Piazza Carducci, Varese

Sabato 23 dicembre, ore 8,30 – 18.30

Corso Matteotti, Varese