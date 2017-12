Poche partite, tante emozioni

Ultimo turno del 2017 per i campionati di Prima, Seconda e Terza Categoria che ha visto tante gare rinviate. Non sono mancate le emozioni nonostante le poche partite disputate.

PRIMA CATEGORIA

La sfida di vetta tra Fagnano e Tradate si chiude con uno 0-0 che fa il gioco dei fagnanesi, che tengono sei lunghezze di distacco dagli inseguitori. Riposo per Cairate e Gorla Maggiore, rinviata la sfida tra Valceresio e Cas Sacconago. Sugli altri campi spicca il 5-2 con il quale la Folgore Legnano ha battuto la Vanzaghellese. Vittoria esterna per l’Antoniana sul campo del Tre Valli, pareggio 2-2 tra Ispra e Arsaghese, mentre il San Marco regola 4-1 il Luino.

CLASSIFICA: Fagnano 33; Tradate 27; Gorla Maggiore, Arsaghese 24; Cas Sacconago 21; Vanzaghellese 18; Ispra, Tre Valli 17; Antoniana 16; Folgore Legnano 15; Valceresio 14; San Marco 13; Cairate 7; Luino 2.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE M

Nessun rinvio per il Girone M, dove il Lonate Ceppino frena 1-1 in casa della Rescaldinese e viene agganciato al primo posto dall’Aurora Cantalupo grazie al successo 3-1 sulla Crennese. Terzo posto per il Gorla Minore, vittorioso 2-0 a Borsano, mentre perde posizioni il Lonate Pozzolo perdendo 3-2 sul campo del Kolbe. Pareggio 1-1 tra Canazza e Virts Cantalupo, il Samarate regola 2-1 l’Arnate, torna al successo anche la Gallaratese: 3-2 il finale contro il Rescalda. Successo interno anche per il Beata Giuliana, 2-0 contro la Robur.

CLASSIFICA: Lonate Ceppino, Aurora Cantalupo 33; Gorla Minore, Lonate Pozzolo 28; Samarate 26; Gallaratese 24; Crennese, Arnate 22; Rescaldinese 21; Virtus Cantalupo, Kolbe, Beata Giuliana 20; Borsanese 14; Rescalda, Canazza 12; Robur 1.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE Z

Una sola gara giocata nel Girone Z, ma tanti gol. Termina infatti 5-0 la sfida di Cuasso al Monte tra Cuassese e Laveno Mombello. Successo che permette ai ragazzi di mister Criscimanni di prendersi momentaneamente la vetta della graduatoria.

CLASSIFICA: Cuassese 31; San Michele, Insubria 30; CantelloRasa 29; Caravate 22; Calcinatese 20; Ceresium Bisustum 19; Aurora Induno, Ternatese 17; Laveno Mombello 15; Sumirago, Buguggiate 14; Malnatese 13; San Luigi Albizzate 12; Lavena Tresiana 11; Viggiù 8.

TERZA CATEGORIA

Anche nel girone unico di Terza Categoria si è giocato su un solo campo. Vittoria con brivido per il France Sport, che supera il Mascia 1-0. Un gol che permette però al France Sport di entrare in zona playoff, aspettando il risultati dei recuperi.