Poesia e jazz, Max De Aloe accompagna alla scoperta di Sandro Penna

Giovedì 14 dicembre nella Sala Consiliare di Besnate Max De Aloe come voce narrante, fisarmonica e armonica cromatica ci accompagnerà nel mondo dell’atemporale poesia della vita illuminata dal sole del desiderio di Sandro Penna.

La poesia di Penna, nulla in apparenza di più antitetico dal mondo del Jazz, la musica della modernità, della contaminazione con la realtà più contemporanea, dei suoni compromessi con la vita urbana. I versi di Penna, che per Cesare Garboli «arrivano di sorpresa, ti prendono alle spalle e ti rubano il fiato», esprimono una assoluta disappartenenza al moderno, placati e resi inquieti solo dall’eternità dei miracoli del desiderio e della felicità.

Penna è un poeta di cui si è detto che «quando scrive un verso come “…Ognuno è nel suo cuore un immortale…” si sospetta che qualcuno sia passato in questa poesia, abbia parlato a Penna, e abbia lasciato sulla sabbia un’orma che non è del nostro tempo».

Come avrete capito giovedì sera a Besnate assisterete (ingresso gratuito) a una scommessa, Jazz e poesia; utile a ricordarci che la Cultura non è intrattenimento o abile replica di formule vincenti acchiappapubblico ma sempre una scommessa, un rischio senza il quale non si produce senso, bellezza, futuro.

L’incontro è curato dall’Assessorato alla Cultura e non all’Intrattenimento del Comune di Besnate; è una delle iniziative intorno alla “Mostra del libro” besnatese. Appuntamento alle ore 21, Sala Consiliare, piazza Mazzini.