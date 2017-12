Lavori al Ponte della Bevera, via 24 Maggio riapre venerdì

Riaprirà con un ritardo di 24 ore via 24 Maggio, la strada che collega Arcisate a Viggiù e al Valico del Gaggiolo chiusa al traffico per lavori di manutenzione al ponte ferroviario in località Bevera.

«La riapertura al traffico era prevista per domani – spiegano al Comando della Polizia locale di Arcisate – ma la ditta che sta eseguendo i lavori ha chiesto ancora un giorno e dunque la strada rimarrà chiusa anche giovedì 7 dicembre. La riapertura al traffico è prevista nella mattinata di venerdì 8 dicembre».

Una riapertura molto attesa, in particolare dai frontalieri che utilizzano via 24 Maggio per dirigersi verso la zona dei valichi.

La strada è chiusa al traffico dallo scorso 6 novembre. I lavori si sono resi necessari in vista del ripristino della ferrovia, ma anche per motivi di sicurezza dopo che già nei giorni precedenti si era verificato il distacco di alcuni materiali dalla volta del ponte.