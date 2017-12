Ponticelli, la Soprintendenza ha deciso. Comunicazione a Ferrovienord e Comune

Dal Comune di Saronno non arriva nessuna comunicazione ma ormai è certo: giovedì 30 novembre la Soprintendenza ha inviato una nota all’Amministrazione comunale e a Ferrovienord in merito al tracciato che corre in città dell’ex Saronno-Seregno.

La nota riguarda l’avvio del procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale del tratto della linea ferroviaria storica Novara -Busto Arsizio-Saronno-Seregno in territorio di Saronno.

Immediato il commento di Ferrovienord:”Prendiamo atto della comunicazione – commentano dalla società proprietaria del sedime – ci riserviamo le valutazioni del caso nelle prossime settimane”. Silenzio e nessun commento, neanche la conferma dell’arrivo della nota da parte dell’Amministrazione comunale saronnese malgrado il grande interesse che il tema ha suscitato in città e la mobilitazione dei cittadini delle ultime settimane.

Tutto è iniziato lo scorso 6 novembre quando la Soprintendenza ha bloccato i lavori di abbattimento dei due ponticelli, quello di via Reina e quello di via Don Monza, per verificare la rilevanza storica e culturale dei ponticelli. Il cantiere era stato aperto da Ferrovienord su input del Comune per motivi di sicurezza ma anche come intervento propedeutico allo sbancamento della massicciata per realizzare una greenway finanziata con fondi ministeriali.