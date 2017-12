Porta una sedia da casa e diventa una statuina del presepe

Statuine del presepe non si nasce, ma si diventa. A Germignaga sarà difatti possibile partecipare alla singolare manifestazione messa in piedi dalla Parrocchia per interpretare il personaggio preferito nel presepe.

Le Parrocchie di Germignaga e Bedero Valtravaglia, propongono, c/o la chiesa di San Carlo in Germignaga, dal 24 dicembre al 6 gennaio “Aggiungi un posto nel presepe – Diverse, tante, molte sedie… Perché ognuno possa trovare posto a sedere!”.



Noi mettiamo la Natività… tu porta una sedia, agghindata con qualcosa che ti rappresenti o che ricordi il tuo personaggio preferito del presepio, ed il gioco è fatto! È assicurato, nessuno resterà in piedi!

Info: porta la tua sedia, nei giorni 18 – 22 dicembre, direttamente nella chiesa di san Carlo, subito dopo la Novena di Natale (16.45 e 20.45) in chiesa parrocchiale. Verrà fotografata e abbinata al tuo nome.

Sarà possibile ritirarla dal giorno 7 gennaio 2018. Le più belle saranno premiate!