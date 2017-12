“Portateci gli avanzi del pranzo di Natale, prepareremo una cena ai più poveri”

La tavola imbandita, il pranzo che finisce quando ormai è cena e una montagna di cibo che avanza, che passa prima in frigo e poi nella spazzatura.

Ma c’è un modo per evitare che tutti quegli avanzi si trasformino in sprechi facendoli diventare qualcosa di davvero importante: donarli ai più poveri per regalar loro una vera cena di Natale.

Farlo è facilissimo: basta portare tutto quello che vi è avanzato in questi giorni di festa il 25 dicembre dalle 16 alle 17 davanti alla chiesa di San Pietro e Paolo di Sacconago (via San Cirillo 6, Busto Arsizio). Lì ci saranno dei volontari che raccoglieranno tutto il cibo e che lo porteranno poi nell’oratorio di San Michele. Sarà proprio in quei locali che alla sera arriveranno tutte quelle persone che vivono in difficoltà e che così avranno modo di festeggiare in Natale, grazie a voi. Per tutte le informazioni potete contattare il numero 3462281305.