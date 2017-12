Porte aperte per le prove del concerto di Capodanno

I biglietti sono ormai finiti da tempo ma ascoltare l’Orchestra Microkosmos sarà comunque possibile per tutti.

Sabato 30 dicembre dalle 15 alle 19 il teatro Sociale sarà infatti aperto a tutti per le prove del concerto di Capodanno, che il 1 gennaio dalle 12 avrà come protagonista l’Orchestra microkosmos diretta dal Maestro Fabio Gallazzi.

In programma, come da tradizione, le più celebri musiche di Strauss. Quest’anno poi il soprano Laura Rapizza interpreterà un brano di Gounod. Il concerto sarà trasmesso in diretta streaming sul sito del comune.