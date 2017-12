Porto abusivo di taglierino e bastone, tre denunciati

Una lite per questioni di traffico dove spuntano taglierino e bastone.

Sono cosi stati denunciati dai carabinieri tre soggetti già noti alle forze dell’ordine per i reati di minaccia e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Tutto nasce qualche giorno fa quando un operaio di Gemonio, per via di una lite per questioni di traffico, viene minacciato con bastone e taglierino dal trio composto da due commercianti residenti a Gavirate.

Parte la denuncia e i carabinieri rintracciano le persone, che ora dovranno comparire di fronte al giudice per i gravi reati di minacce e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.