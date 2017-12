Porto Ceresio vince la Coppa d’Inverno

La Coppa D’inverno del Lario è un appuntamento che da trent’anni riunisce i praticanti del canottaggio a sedile fisso per una regata da disputare nella stagione fredda, lontano dal calendario tradizionale.

L’edizione 2017 si è disputata domenica scorsa, 10 dicembre, sullo specchio d’acqua antistante a Porlezza con l’organizzazione della “Aldo Meda” Cima che ha programmato una fitta serie di competizioni.

Al termine delle regate la classifica generale ha premiato un club della nostra provincia, la Canottieri Porto Ceresio, che ha così messo in bacheca per la prima volta la Coppa d’Inverno. La squadra valceresina ha ottenuto un totale di 59 punti superando nell’ordine l’Aurora Blevio e la Canottieri Lezzeno e mettendo in fila tutte le altre società partecipanti (15 iscritte da Como, Varese e Genova con 251 vogatori e 82 equipaggi).

La Coppa si è disputata sotto un leggero nevischio e in un clima di festa e amicizia tipico di questa competizione. Panettone e vin brulé hanno accompagnato la fine delle regate mentre a tutte le società è andato il diploma di partecipazione. Presenti alla manifestazione il presidente nazionale Marco Mugnani, il vice presidente Silvia Vaccani e i consiglieri Roberto Frizzarin, Roberto Moscatelli e Luciano Checola assieme al presidente FICSF Lombardia Narcisio Gobbi. Soddisfatto per la partecipazione il delegato di Como, Saverio Vaccani.