Precedenza mancata, due feriti sul Viale Cadorna

Una precedenza mancata è stata la causa di un incidente sul viale della Gloria a Busto Arsizio, il secondo della giornata. Lo scontro tra due auto è avvenuto intorno alle 13.30 all’altezza dell’incrocio con via Alberto Da Giussano, vicino ai Molini Marzoli.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti un uomo di 77 anni a bordo di una Panda si stava immettendo nel viale, svoltando a sinistra. Nello stesso momento però stava già sopraggiungendo in quel tratto di viale Cadorna una donna di 35 anni a bordo di un Suv. L’impatto è stato inevitabile: il Suv, con la parte anteriore completamente distrutta, ha ruotato su sé stesso fermandosi nella corsia opposta; la Panda ha invece finito la sua corsa contro il marciapiede di via Indipendenza.

Subito sono scattati i soccorsi. Sul posto sono state inviate due ambulanze e anche un’automedica in codice rosso, oltre al personale della Polizia Locale. Fortunatamente dopo le prime cure sul posto le condizioni dei due feriti sono apparse meno gravi ed entrambi sono stati trasferiti in ospedale in codice giallo.

Si tratta del secondo importante incidente della giornata su quel viale. Nella mattinata un’auto -sempre per una questione di precedenze mancata- ha causato una carambola con altre due vetture nella zona nord del viale (che in quel punto si chiama Viale Diaz, ndr). Anche in quel caso tre macchine distrutte ma per fortuna nessun ferito in modo grave.